Москва, 31 июля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов вернуть в повестку дня вопрос о коррупционных связях кандидата в президенты Джо Байдена и его сына с украинскими политиками. Об этом 31 июля заявил профессор РЭУ им. Плеханова, заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон

«Я думаю, что в Twitter уже начинают раскручивать тему «Украиногейта». Потому что не только Russiagate, который предлагает Демократическая партия — Трамп предлагает свой «гейт». Это, пожалуйста, Украина», — заявил Блохин.

«У него есть доказательства. Сейчас они начинают быть в фокусе внимания, и это ещё один из весомых аргументов, которые будут предъявлены Трампом — ещё три месяца — как нарушение принципов голосования. И в определённой степени он поставит вопрос о реформировании, которое уже назрело в Соединённых Штатах Америки», — указал он.

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что намерен использовать во время предвыборной кампании тему возможной причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына к коррупции на Украине.