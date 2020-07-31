Ярославль, 31 июля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области вновь проблемы с холодной водой. Об этом рассказывают в социальных сетях сами жители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ростов Великий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае из-за проблем с качеством в городе пришлось организовать подвоз питьевой воды. В июле проблема повторилась.

«Ростов Великий — опять грязная вода, когда же наконец-то решат проблему с обеспечением населения хорошей питьевой водой? Город наш туристический, много гостиниц хороших, ресторанов, а детсады, школы? Обратите внимание, пожалуйста, на нашу проблему, ведь не первый год у нас в городе такие проблемы, и жителям и туристам очень хочется чистой воды», — пишут жители в социальных сетях.

Власти не отрицают проблему. Причиной загрязнения называют сильные дожди, из-за которых вода в реке Устье стала грязной.

«С 20 июля фиксируется превышение сверхнормативного значения по показателю цветности в исходной воде в реке Устье. Специалисты предприятия ГП ЯО «Южный водоканал» принимают необходимые меры по выявлению фактов загрязнения воды в реке. Станция очистки в городском поселении Ростов работает в штатном режиме. Необходимые реагенты для очистки воды имеются. Основной причиной, негативно влияющей на качество питьевой воды, являются дожди. Уровень воды в реке поднялся выше среднего и многолетнего показателя. Поверхностные стоки со всех земельных площадей, интенсивно поступают в Устье. В их составе масса взвешенных частиц земли и других физических, химических и биологических загрязнителей», — рассказали ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Как сообщили в правительстве области, оборудование государственного предприятия «Южный водоканал» не способно очищать такую грязную воду. Сейчас разрабатывается техническое задание на проектирование работ по реконструкции станции очистки воды. В правительстве планируют, что после реконструкции водоканал будет лучше справляться с загрязнениями воды. Вот только когда это произойдет, пока неизвестно.

Также жители Ростова Великого недовольны суммами перерасчета за некачественное водоснабжение. За отсутствие воды и грязную воду людям в квитанциях уменьшили платежи на суммы менее чем в 10 рублей.