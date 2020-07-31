В Ростове Великом из кранов опять идёт грязная вода
Ярославль, 31 июля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области вновь проблемы с холодной водой. Об этом рассказывают в социальных сетях сами жители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае из-за проблем с качеством в городе пришлось организовать подвоз питьевой воды. В июле проблема повторилась.
Власти не отрицают проблему. Причиной загрязнения называют сильные дожди, из-за которых вода в реке Устье стала грязной.
Как сообщили в правительстве области, оборудование государственного предприятия «Южный водоканал» не способно очищать такую грязную воду. Сейчас разрабатывается техническое задание на проектирование работ по реконструкции станции очистки воды. В правительстве планируют, что после реконструкции водоканал будет лучше справляться с загрязнениями воды. Вот только когда это произойдет, пока неизвестно.
Также жители Ростова Великого недовольны суммами перерасчета за некачественное водоснабжение. За отсутствие воды и грязную воду людям в квитанциях уменьшили платежи на суммы менее чем в 10 рублей.