Уфа, 31 июля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. 13 рыбаков утонули с начала года в Башкирии. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбак

По сообщению пресс-службы ведомства, основной причиной гибели любителей рыбалки является алкоголь.

По словам главного специалиста отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Башкирии Ильдара Шарипова, проблема в том, что люди приходят не ради рыбалки, а просто для распития спиртных напитков.