Москва, 31 июля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов возмущен изменениями избирательного законодательства и возможностью трехдневного голосования уже в сентябре 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Выборы де-факто стартовали, и власти меняют правила по ходу игры. Если в футболе начнут прямо во время матча менять правила в пользу одной команды, организаторов назовут, в лучшем случае, идиотами», — отметил Зюганов.

При этом он указал на то, что подобное в российской политике такое случается сплошь и рядом.

«Этот суетливый блеф может привести к самым печальным последствиям», — делает вывод коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проводить выборы в течение нескольких дней. ЦИК получил полномочия принять решение о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех.