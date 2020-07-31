Владимир, 31 июля, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Сдал тест на коронавирус и ушёл на самоизоляцию до выяснения результатов губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Об этом он 31 июля рассказал на своей странице в социальной сети.

Kremlin.ru Владимир Сипягин

Тест на коронавирус глава региона сделал после того, как инфекцию обнаружили у его коллеги. Владимир Сипягин ответил подписчикам, которые забеспокоились о его здоровье — он чувствует себя хорошо.

«Друзья, от вас поступает много запросов о том, сдал ли я тест на COVID-19, после того как стало известно о том, что находился в Севастополе рядом с коллегой, у которого диагностирован коронавирус. Тест сдал. До получения результатов остаюсь в самоизоляции. Самочувствие хорошее, поэтому надеюсь, всё обойдётся», — написал губернатор.

Владимир Сипягин 24−26 июля посетил с рабочей поездкой Республику Крым.