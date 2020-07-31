Москва, 31 июля, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Окончательное решение по апелляции о применении норм оператора проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG, поданной в Европейский суд, будет в течение 12 месяцев. Об этом заявили 31 июля в пресс-службе компании.

Nord Stream 2 Axel Schmidt Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Читайте также: Nord Stream 2 AG оспорила решение суда ЕС по «Северному потоку — 2»

В настоящее время в оператор ожидает ответные доводы ЕС на решение по применению норм Газовой директивы.

«Европейский суд примет решение в течение последующих 12 месяцев. Это решение будет ограничено вопросом о допустимости иска к рассмотрению», — приводит ТАСС текст сообщения Nord Stream 2 AG.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск, в котором Nord Stream 2 AG утверждала, что Газовая директива является нарушением правовых принципов ЕС.

Также по теме: Nord Stream 2 AG может обжаловать решение по Газовой директиве ЕС

В компании-операторе считают, что ограничения обновленной Газовой директивы ЕС не должны распространяться на газопровод «Северный поток — 2», поскольку он полностью соответствует её требованиям.

28 июля Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Европейский суд на решение суда общей юрисдикции ЕС об отказе рассматривать иск компании.