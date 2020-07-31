Дело о прорыве дамбы под Красноярском довели до суда
Москва, 31 июля, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту прорыва дамбы в Красноярском крае на реке Сейбе и гибели людей в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, обвинительное заключение по делу в отношении генерального директора ООО «Сисим», начальника участка и горного мастера этого предприятия утвердил заместитель генпрокурора РФ.
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Все их следствие обвиняет в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей, а также крупный ущерб (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
Напомним, каскадная авария водоподпорных дамб произошла в карьере по добыче россыпного золота в долине реки Малая Сейба в октябре 2019 года. в результате потоком воды разрушило жилые строения, общежития и другие здания вахтового посёлка. Погибли 20 человек, ещё двум был причинён тяжкий вред здоровью.
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Следствие полагает, что к ЧП привело несоблюдение обвиняемыми требований проектной документации по разработке золотоносного карьера.
Как сообщало ИА REGNUM, главными подозреваемыми по уголовному делу о смертельном прорыве дамбы проходят директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.