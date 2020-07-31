Малоярославец, Калужская область, 31 июля, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Фестиваль крафтовой культуры Grenader Weekend станет одним из первых событий в туристическом календаре после отмены ограничительных мероприятий в Калужской области, он запланирован на 8 августа и состоится в городе Малоярославец. Об этом 31 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.

Grenaderfest.ru На фестивале Grenader Fest в Малоярославце

Цель фестиваля крафтовой культуры Grenader Weekend — это создание платформы для налаживания прямого контакта и обмена опытом среди профессионалов — отечественных и зарубежных производителей крафтового (ремесленного) рынка, а также демонстрация высокого качества и уникальности крафтовой продукции. Основную аудиторию фестиваля — любителей крафтовых напитков и культурного отдыха на свежем воздухе — ждёт дегустация, концертная программа и возможность проголосовать за понравившийся напиток в номинации премии «Ликвид Народный». Свою продукцию представят 23 крафтовых пивоварни, пять ресторанов и фермеры. Музыкальную часть фестиваля обеспечат калужская группа «Тень звука», проект Teletape, группа «Пляж», а также диджеи. Организаторы фестиваля ограничили количество билетов, закупили медицинские маски и санитайзеры, Крафтовая продукция будет представлена в просторном крытом павильоне, который располагает восемь выходами.

Первый фестиваль крафтовой продукции Grenader Fest прошёл в Малоярославце 12 октября 2019 года. В в фестивале приняли участие более 40 российских и зарубежных пивоварен, которые представили в более 300 сортов крафтового напитка, фестиваль собрал свыше восьми тысячи человек.