Москва, 31 июля, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Идея президента США Дональда Трампа перенести президентские выборы в ноябре обречена на провал. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Президент США Дональд Трамп

«Думаю, это ещё и оговорка по Фрейду. Нужно понимать, что такая инициатива нереальна. Для того, чтобы её осуществить, нужно согласие двух палат Конгресса. А палата представителей, управляемая демократами, никогда не договорится с республиканцами в Сенате», — заявил Блохин.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».