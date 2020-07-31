Москва, 31 июля, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В России к программе возврата части средств за туры внутри страны подключились уже 1,1 тыс. туроператоров и 2,5 тыс. гостиниц, сообщили 31 июля в пресс-службе Ростуризма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Южное побережье Крыма

«В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц», — сообщили в Ростуризме.

Отмечается. что еще около 3,7 тыс. заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей, предназначенных для частичного возврата средств за покупку туров по России.

Так, при покупке тура от 25 тыс. рублей туристы смогут при соблюдении определённых условий получить обратно 5 тыс. рублей; от 50 тыс. рублей — 10 тыс., а от 75 тыс. рублей — 15 тыс. Программа предусматривает безналичный расчет за путевки по карте «Мир», а продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей.

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