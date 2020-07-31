Варшава, 31 июля, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Депутаты правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) заблокировали кандидата в послы в России, сообщает портал Onet. Речь идет о главе дипломатического протокола МИД Польши Кшиштофе Краевском, который ранее возглавлял посольства в Азербайджане и Болгарии.

Katarzyna Czerwińska

По данным издания, «бунтовщиков» из числа депутатов PiS возглавила Малгожата Госевская. Послы назначаются президентом Польши по представлению министра иностранных дел, но обычно перед этим свое суждение выносит комитет Сейма по иностранным делам. Краевский должен был предстать перед ним в среду, 22 июля, чего не произошло.

Согласно неофициальной информации, против кандидатуры нового посла высказалась вице-маршал Сейма Малгожата Госевская. «Она очень чувствительна, когда речь идет о восточных вопросах, — заявил порталу один из членов комитета. — Хотела бы идеального кандидата, но давайте посмотрим правде в глаза, когда дело доходит до дипломатической службы — у нас короткая скамейка».

В конечном итоге дело дошло до самого председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского. Сама Госевская заявила Onet, что не считает нужным комментировать решение о приостановке одобрения Краевского. Председатель комитета по иностранным делам Збигнев Рау (PiS) заверяет, что «ничего не знает» об оппозиции депутатов от его партии.

Вопрос о назначении посла в России имеет более широкий контекст, пишет издание. Не секрет, что политики правящей партии не очень-то доверяют многолетним сотрудникам МИД. Кроме того, PiS до сих пор предпочитал заполнять важные посты людьми без большого дипломатического опыта. Номинация Краевского идет вразрез с этим принципом.

Согласно источнику портала в «Праве и Справедливости», депутаты возмущены тем, что МИД не консультируется с ними до официального представления кандидатов в послы на рассмотрение парламентского комитета. Противодействие Краевскому должно было стать демонстрацией недовольства и свидетельством того, что их согласие на предложения министерства не гарантировано.

Так каково будет решение партии относительно вакансии послав в России? Пока ведутся переговоры противников Краевского с МИД и самим кандидатом с целью прояснить сомнения депутатов. Дата следующего заседания комитета Сейма по иностранным делам еще не определена.