Казань, 31 июля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Восстанавливать правильные мировоззренческие критериинужнопутём убеждения и воспитательной работы, но времени на это нет: против исторической памяти нашего народа ведётся война, и поступать с пособниками врагов надо соответствующим образом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 31 июля, комментируя заявление Генпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Как сообщалось ранее, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарии, загрузившего фотографию Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка». По итогом проведенного расследования обвиняется он не только в реабилитации нацизма, но также в хранении наркотиков.

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«Не случайно, думаю, в данном обвинительном заключении рядом оказались реабилитация нацизма и хранение наркотиков. Нормальный человек размещать фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка» не может.

Проблема, однако, в том, что ненормальность мозгов по поводу того, что позволено и что категорически не позволено в обращении с исторической памятью случается у нас не только у наркоманов. С середины 1980-х годов выросло, к сожалению, не одно поколение с расшатанными мировоззренческими критериями.

Хотел ли обвиняемый по данному делу именно реабилитировать нацизм? Мой ответ на это вопрос отрицательный — он же не вещал нам, что Гитлер был прав! Разместив его изображение в «Бессмертном полку», данный персонаж не Гитлера «реабилитировал», он оскорбил героев Великой Отечественной войны, а это, на мой взгляд, ещё более тяжкое преступление. Есть понятия и явления, которые должны оставаться неприкосновенными, отношение к которым должно быть только благоговейным. На этом держится культурно-исторический хребет народа.