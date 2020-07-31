Киев, 31 июля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Новый глава делегации Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не воспринимает понятие «особого статуса» для региона.

В.С.Білецький Леонид Кравчук

«Мне непонятно, что это такое», — заявил Кравчук 31 июля в интервью украинского телевидения.

«Это уже какое-то отдельное государство будет (если внедрить «особый статус» — ред.)… с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры… может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины», — подчеркнул он.

Вместе с тем Кравчук заявил, что Киев готов обсуждать «особую систему управления» в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из первых интервью после назначения экс-президент пообещал, что Украина будет идти на компромиссы, кроме тех вопросов, которые определены заранее принципами международного права. Также Кравчук пообещал в деле урегулирования от общих слов переходить к конкретным действиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявляли, что закрепление «особого статуса» Донбасса в конституции является недопустимым.