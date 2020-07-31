Берлин, 31 июля, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит кемпер с двухметровой кроватью под названием Volkswagen Caddy Mini-Camper. Фото с будущим автодомом распространила пресс-служба автокомпании.

Пресс-служба Volkswagen Автодом на основе модели Caddy

Официальная премьера авто планируется на начало осени текущего года. Новинка займёт место в модельном ряду марки между Volkswagen California и Grand California.

Автопроизводители снабдили кемпер стеклянной панорамной крышей и большим количеством полезных опций: адаптивным круиз-контролем Travel Assist, помощником маневрирования с прицепом Trailer Assist и многим другим.

В движение Caddy Mini-Camper будет приводить дизельный двухлитровый движок мощностью 75 л. с. В линейке агрегатов будут также доступны моторы производительностью 102 или 122 л. с., а также 116-сильный бензиновый турбированный мотор.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил, что планирует выпустить на российский авторынок кроссовер Tharu. Это авто является по своей сути копией Skoda Karoq. В модельном ряду модель размещается на ступеньку ниже модели Tiguan.

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