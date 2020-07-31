Самара, 31 июля, 2020, 13:29 — ИА Регнум. Свыше 500 несанкционированных свалок выявили благодаря снимкам со спутников в Самарской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

По сообщению пресс-службы ведомства, вопросы обеспечения законности в сфере обращения с ТКО рассмотрели на очередном заседании горсовета в областном правительстве.

Отмечается, что на территории Самарской области ввели экспериментальный метод обнаружения несанкционированных свалок. Теперь ситуацию в этой сфере мониторят из космоса. Так, с помощью снимков со спутников было выявлено свыше 500 незаконных свалок, в том числе 29 — за шесть месяцев текущего года.

По словам директора регионального оператора Самарской области по обращению с ТКО Алексея Захарова, все выявленные свалки состоят из строительного мусора. Они образуются около новых, развивающихся городов и районов.

По словам чиновников, для преодоления данной ситуации было предложено на территориях новых жилищных комплексов оборудовать площадки для контейнеров, на которых будут установлены специальные бункеры. В них можно будет выбрасывать строительный мусор.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил тщательно проработать данный вопрос.

Отмечается, что несмотря на проводимую огромную работу на 1 июля текущего года в Самарской области выявлено 341 место незаконного размещения ТБО.

Сообщается, что в настоящий момент чиновники проводят оценку накопленного вреда, а также составляют план ликвидации каждой свалки.