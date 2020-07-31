Москва, 31 июля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил поздравления российским мусульманам с Курбан-байрамом. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть в Москве

«Этот день наполнен для всех мусульман самыми светлыми чувствами и ожиданиями. Он символизирует милосердие, призывает к добру и взаимному уважению, верности многовековым традициям, почитанию старших», — цитирует секретариат Медведева.

Он приветствовал усилия мусульманской общины «по противодействию религиозному экстремизму и нетерпимости».