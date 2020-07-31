Белогорск, Крым, 31 июля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня введён на территории Белогорского района Крыма 31 июля, сообщили в администрации района.

82.mchs.gov.ru Авария в Белогорском районе Крыма

«Администрацией Белогорского района принято постановление от 31.07.2020 № 275 о введении 31 июля 2020 года и до особого распоряжения на территории Белогорского района режима чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня для сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщили в администрации Белогорского района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 июля на трассе «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, ещё девять пострадали.