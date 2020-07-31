Режим ЧС после ДТП ввели в Белогорском районе Крыма
Белогорск, Крым, 31 июля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня введён на территории Белогорского района Крыма 31 июля, сообщили в администрации района.
«Администрацией Белогорского района принято постановление
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 июля на трассе «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек, ещё девять пострадали.