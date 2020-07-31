Кызыл, 31 июля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. На территории Тувы вновь объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, погода в регионе испортится уже в ночь на 1 августа.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

Так, местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. Шквалистый ветер усилится до 15−20 м/с.

По данным республиканского гидрометцентра, ночная температура местами опустится до 2−7 градусов тепла. Днём столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Местами ожидается +7, +12 градусов.

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