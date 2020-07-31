Москва, 31 июля, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Сегодня, 31 июля, валютная пара доллар/рубль протестировала диапазон 74—74,50. Курс доллара вырос на 1,2% и достиг 74,02 рубля. Последний раз курс доллара превышал 74 рубля 14 мая 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Для рубля складывается умеренно-позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюты обеспечивает нефть марки Brent, которая вновь вернулась выше $43 за баррель.

Также локальному укреплению российского рубля может поспособствовать рост валют развивающихся стран.

Данный расклад сил наверняка не сможет обеспечить продолжение волны роста рубля, начатой 30 июля вечером. Однако вряд ли позволит рублю по итогу дня удержать позиции вблизи уровней вчерашнего закрытия.

В конце торговой недели российскую валюту может поддержать фиксация прибыли по длинным позициям в американской валюте в преддверии выходных.

Это может поспособствовать удержанию валютной пары доллар/рубль в районе 73,50—74 по итогу сегодняшнего дня», — считает эксперт.

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