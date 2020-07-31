Калуга, 31 июля, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В Калужской области представители малого и среднего бизнеса смогут получить льготный заём до пяти миллионов рублей и сроком до трёх лет, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве развития бизнеса.

Дарья Анатонова ИА REGNUM Деньги

Льготные займы доступны на цели, связанные с ведением предпринимательской деятельности, кроме заработной платы, оплаты аренды и налогов. Ставке займа от 2,125% до 8,5% в зависимости от сферы деятельности предприятия и вида поручительства или залога. Минимальная сумма не ограничена. Сумму до одного миллиона рублей можно получить без предоставления залога.

На льготное финансирование смогут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Калужской области и не имеющие просроченных задолженностей по налогам и сборам. Срок рассмотрения заявки после предоставления полного пакета документов составляет до 10 рабочих дней.