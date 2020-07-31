Ташкент, 31 июля, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей республики с праздником Курбан хайит (Курбан-байрам), сообщили в пресс-службе главы государства.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам

«Искренне, от всей души поздравляю вас, всю мусульманскую умму страны, весь наш народ со священным праздником Курбан хайит», — говорится в сообщении.

Президент пожелал жителям республики здоровья, счастья, мира и благополучия. Мирзиёев отметил, что испытания, связанные с коронавирусом, помогают глубже осознать роль и значение праздника Курбан-байрам.

Отметим, Курбан-байрам в 2020 году отмечают с 30 июля по 3 августа. В отличие от Узбекистана в Казахстане 31 июля по этому случаю объявлено выходным днем.