Москва, 31 июля, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть оправданы. Об этом 31 июля заявил журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Кокориным и Мамаевым

По словам адвоката, следствие изначально неверно квалифицировало действия футболистов, осужденных по делу о драках.

«Никто из подсудимых общественный порядок не нарушал. Никто не признан потерпевшим, кроме тех лиц, кому непосредственно причинен вред», — сказал Бушманов.

Он добавил, что квалифицировать действия Кокорина и Мамаева по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») неправильно, поэтому им можно вынести оправдательный приговор.

Мосгорсуд 31 июля рассмотрит жалобы футболистов на приговор, который был вынесен в мае 2019 года. Тогда Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина — к полутора годам. Оба футболиста вышли по УДО в сентябре 2019 года.