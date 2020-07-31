Симферополь, 31 июля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Видео с места аварии микроавтобуса в Белорогорском районе Крыма 31 июля, в результате которой погибли девять человек, опубликовал Следственный комитета России на своём официальном канале в youtube.

Следственный комитет РФ На месте аварии в Крыму

На видео снято проведение следственных действий на месте аварии. Видно, что передняя часть микроавтобуса сильно смята, вокруг валяются детали и фрагменты автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на трассе «Таврида» в Крыму водитель микроавтобуса, везший пассажиров в Севастополь из Краснодара, допустил столкновение с большегрузным автомобилем. Сам водитель и восемь пассажиров погибли, ещё девять человек госпитализированы.