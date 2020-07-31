Вашингтон, 31 июля, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Успех Украины в проведении структурных реформ подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье, вышедшей 31 июля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Пресс-секретарь украинского лидера обратила внимание на то, что в июне Украина получила кредит в $5 млрд от Международного валютного фонда. Кроме того, неделю назад Европейский союз выделил $1,2 млрд на программу макрофинансовой помощи. Только в этом году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в страну более $350 млн.

«Это стало возможным во многом благодаря запуску структурных реформ. Среди них борьба с коррупцией, создание рынка земли, новое законодательство о концессиях и приватизации и либерализация банковского сектора», — подчеркнула она.

«Международные финансовые институты не будут инвестировать свои ресурсы в экономику, которая не предсказуема и не показывает прогресса», — выразила уверенность Мендель.

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