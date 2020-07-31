Чебоксары, 31 июля, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В Чувашии подан иск о банкротстве «Волжской инвестиционной компании». Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Иск зарегистрирован 30 июля, заявителем выступило АО «Российский сельскохозяйственный банк» — региональный филиал «Центр корпоративного бизнеса». Банк требует признать банкротом ОАО «Волжская инвестиционная компания», заявленная сумма исковых требований — 4 821 844 045,09 рублей.

Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

Отметим, что ответчик зарегистрирован в Чебоксарах.