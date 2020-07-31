Киев, 31 июля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Власти Белоруссии передали Украине список задержанных под Минском граждан России для проверки их участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом 31 июля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Список задержанных Белоруссией граждан (РФ) мы получили», — сказал Кулеба.

Он добавил, что Минск обратился к ним с просьбой проверить список «на предмет совершения указанными лицами преступлений на Украине и участия в военных действиях».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые, по версии Минска, якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Белорусская сторона утверждает, что часть задержанных, которые, предположительно, являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер», принимала участие в войне в Донбассе.

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