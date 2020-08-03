Москва, 3 августа, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки российским ЦБ не могло не вызвать реакции тех, для кого высокая ставка — это инструмент процветания. О каком слое пользователей банковских услуг идет речь, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Казалось бы, чем ниже ставка, тем удобнее пользоваться услугами банка, тем меньше придется переплачивать за кредит и тем быстрее, теоретически, должны выйти на более высокий уровень прибыльности предприятия, на такие кредиты завязанные. Но это если смотреть как тот, кто берет кредит. А если взглянуть со стороны вкладчика средств, инвестора или простого рантье, им же всем (особенно рантье) тоже хочется жить, богатеть и радоваться.

Так вот, их прибыль как раз и заключается в высоте ставки, в соответствии с которой банк соберет свой доход с выданных производственникам денег. А теперь дело доходит до того, что ряд аналитиков предсказывает гнев, возмущение и бегство инвесторов, «разоряемых» низкой ставкой в 4,5%. Так куда ж им бежать-то?

Читайте статью Галины Смирновой «Снижение ключевой ставки — удар по вкладчикам и банкам или шанс к развитию?».