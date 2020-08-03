Ключевая ставка: кто важнее для экономики, рантье или производственник?
Москва, 3 августа, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки российским ЦБ не могло не вызвать реакции тех, для кого высокая ставка — это инструмент процветания. О каком слое пользователей банковских услуг идет речь, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.
Казалось бы, чем ниже ставка, тем удобнее пользоваться услугами банка, тем меньше придется переплачивать за кредит и тем быстрее, теоретически, должны выйти на более высокий уровень прибыльности предприятия, на такие кредиты завязанные. Но это если смотреть как тот, кто берет кредит. А если взглянуть со стороны вкладчика средств, инвестора или простого рантье, им же всем (особенно рантье) тоже хочется жить, богатеть и радоваться.
Так вот, их прибыль как раз и заключается в высоте ставки, в соответствии с которой банк соберет свой доход с выданных производственникам денег. А теперь дело доходит до того, что ряд аналитиков предсказывает гнев, возмущение и бегство инвесторов, «разоряемых» низкой ставкой в 4,5%. Так куда ж им бежать-то?
Читайте статью Галины Смирновой «Снижение ключевой ставки — удар по вкладчикам и банкам или шанс к развитию?».