Якутск, 31 июля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами, которые никто не тушит в России, продолжает оставаться сложной. По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», на 31 июля в стране действует 98 пожаров-отказников. Все эти очаги общей площадью 336 028 га находятся на территории Дальневосточного федерального округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарные машины тушат лесной пожар

Это более чем на 1000 га меньше, чем сутки назад. Больше всего леса по-прежнему горит в Якутии (86 пожаров на площади 255 661 га). Далее следуют: Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Хабаровский край.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля в стране действовало 99 лесных пожаров на площади 337 212 га.