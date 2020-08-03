Брюссель, 3 августа, 2020, 04:15 — ИА Регнум. На прошедшем саммите ЕС был утвержден долгосрочный финансовый план и военный бюджет. Почему сокращение расходов на оборону Евросоюза может быть для России не самой лучшей новостью, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Казалось бы, если ЕС последует призывам Польши и Прибалтики и всерьез приступит к «противостоянию российской агрессии», это будет самым худшим сценарием для дальнейших отношений России и Евросоюза. Но здесь вступают в силу соображения о том, что в руках ЕС находятся рычаги, управляющие более грозными силами, чем даже пресловутая гонка вооружений.