Киев, 31 июля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 31 июля, СМИ и эксперты обсуждают принятое накануне депутатами Киевского городского совета решение об обязательном ежедневном исполнении гимна в школах столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские националисты

«Почему ежедневно? Почему не перед каждым уроком?» — иронически интересуется журналист Наталья Влащенко.

Она отмечает, что государственный гимн — «это особо торжественная, святая история», и задается вопросом, зачем превращать это в школьную рутину.

Политолог Юрий Романенко отмечает, что «украинские комсомольцы ничего, кроме воспроизводства совка, придумать не могут». Эксперт также иронически советует киевским депутатам принять решение об обязательной утренней зарядке в школах — «только вместо Высоцкого Славка Вакарчука включать».

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш констатирует, что националисты считают, что «добрались до наших детей и могут вмешиваться в образовательный процесс».

«Буду краткой — не могут. Решение об принудительном гимнопении будет жить исключительно в больном сознании этих депутатов и никогда не будет носить обязательный характер. Но стоит отметить, что эти ряженые никогда не чувствовали себя так вольготно, как при этой слабой власти», — заявила политик.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующее решение депутаты Киевсовета приняли по инициативе националистической партии «Свобода». Отмечается, что такое решение будет «способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения».

Лидеры Украины решение депутатов Киева пока не комментировали.