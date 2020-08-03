Вашингтон, 3 августа, 2020, 03:09 — ИА Регнум. Казалось бы, тот, кто хочет блага для своей страны, обязан бороться за объективную оценку как ее внутренних обстоятельств, так и внешних тенденций. Почему в США, стоит только президенту этой страны Дональду Трампу сделать хоть небольшой шажок в сторону объективности, его сразу обвиняют, что он «марионетка Путина», рассуждает корреспондент ИА REGNUMИгорь Юдкевич.

Gage Skidmore «Сделаем Америку снова великой!»

Россия и Китай в своем пути восходящего развития вынуждены ориентироваться на объективные факты и называть вещи своими именами. В противном случае, как неоднократно демонстрировала история, никакого восходящего развития не будет, а будет пустопорожняя болтовня и политико-экономический распад. С другой стороны, США довольно долго пытались убедить всех, кого они желали держать в подчиненном и униженном положении, что вот этот самый развал и есть «прогресс», о котором так много говорили лучшие умы человечества.

Теперь же, когда этот информационный бумеранг вернулся к самим США, малейшие попытки президента Дональда Трампа проявить здравомыслие делают его в глазах широкой публики подозрительно похожим на Си Цзиньпина или даже на Владимира Путина. Как же США докатились до такого кошмара? Читайте в статье Игоря Юдкевича «Ложь как наркотик: почему США требуется всё больше».