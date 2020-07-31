Калуга, 31 июля, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Калужской области оптовые цены на бензин увеличились на 4,1%, на дизельное топливо уменьшились на 0,4%, а розничные цены существенно не изменились. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства конкурентной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает шестое место по бензину автомобильному (44,85 руб./л) и третье место по дизельному топливу (46,01 руб./л).

По данным крупных операторов, осуществляющих деятельность по оптовой реализации нефтепродуктов на территории региона, по состоянию на 30 июля объёмы запасов высокооктановых бензинов составляли 5,8 тыс. тонн, дизельного топлива — свыше 6,1 тыс. тонн.