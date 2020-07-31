Ярославль, 31 июля, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В Ярославской области выявлено 6034 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. Региональный штаб сообщил о смерти от COVID-19 ещё одного человека — это женщина 1938 года рождения.

За последние сутки выздоровели ещё 45 жителей региона. Общее количество выздоровевших составило 5344 человека, 29 человек умерли.