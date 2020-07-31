Салехард, 31 июля, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Глава Ямала Дмитрий Артюхов заразился короанвирусом. Об этом он написал в соцсетях.

Дмитрий Артюхов

«В том числе мой вчерашний тест дал положительный результат», — отметил губернатор. И добавил, что сейчас находится дома на изоляции. Самочувствие нормальное.

Артюхов добавил, что из-за этого пришлось отменить ряд поездок. Вернуться к полноценной работе он собирается после того, как получит отрицательные результаты тестов на коронавирус.