Кострома, 31 июля, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Первого кандидата на должность губернатора зарегистрировала избирательная комиссия Костромской области — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Им стал действующий глава региона Сергей Ситников. Подписи «муниципального фильтра», предоставленные рабочей группе, прошли регистрацию.

Kostroma.izbirkom.ru

«Сегодня решением Избирательной комиссии Костромской области я зарегистрирован кандидатом на должность губернатора. В отпуск (на время предвыборной кампании — прим. ИА REGNUM) уйти не удастся. Задач огромное количество», — написал на личной странице ВКонтакте Ситников.

Напомним, из 10 желающих участвовать в выборах губернатора документы на регистрацию в избирком принесли лишь 5 претендентов. В их числе — Сергей Ситников, справедливоросс Александр Плюснин, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев, кандидат от ЛДПР Руслан Федоров и первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий.

Выборы губернатора в Костромской области назначены на единый день голосования — 13 сентября 2020 года.