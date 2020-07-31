Калуга, 31 июля, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Статус самостоятельного медицинского факультета в этом учебном году получит отделение лечебного дела, которое выведут из состава Института естествознания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Kaluga.ucheba.ru

На медицинском факультете планируется создать ещё пять кафедр. Сейчас их четыре. Будет развиваться и ординатура по разным направлениям, что должно существенно повысить квалификацию молодых специалистов. В настоящее время аккредитацию прошли уже три направления ординатуры. Базой для медицинского факультета калужского университета являются восемь клинических больниц области. По мнению исполняющего обязанности министра здравоохранения области Алана Цкаева, главным должно стать движение к созданию клинических кафедр на базе калужских больниц. Сейчас студенты приходят на два часа в больницы и не имеют возможности полностью погрузиться в освоение методики лечебного дела. Если кафедры будут находиться в больницах, это станет важным фактором развития медицинского образования. Студенты получат возможность осваивать лечебное дело, постоянно общаясь с пациентами, ведя их под руководством преподавателей.

Если в первый год существования отделения на направление «лечебное дело» было принято 18 человек, то в 2020/21 учебном году план приёма составляет 120 человек. К 2025 году планируется довести общее количество студентов, обучающихся на медицинском факультете в Калуге, до 1000 человек.