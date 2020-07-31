Киев, 31 июля, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Назначение Леонида Кравчука руководителем украинской делегации в контактной группе по Донбассу существенно в процессе переговоров ничего не поменяет, заявил в своем комментарии 31 июля украинский политолог Владимир Фесенко.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

По словам эксперта, главным содержательным переговорщиком от Украины в Минске будет, как и все последние месяцы, вице-премьер-министр Алексей Резников.

«А Леонид Макарович Кравчук будет выполнять прежде всего статусную роль… но может привнести в переговоры свою особую стилистику — тягучую, несколько флегматичную, с украинской хитринкой. Представляю, как это будет бесить Грызлова», — заявил Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский подписал указ, согласно которому 86-летний Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее этот пост занимал другой бывший президент Украины Леонид Кучма.

Кравчук заявил, что на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира в Донбассе, и пообещал идти на компромиссы. Также он не исключил других кадровых изменений в составе украинской делегации.

«Я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — заявил он.