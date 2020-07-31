Сеул, 31 июля, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Появились изображения салона бюджетного кроссовера Kia Sonet для индийского авторынка. Фото размещены на официальном сайте IndianAuto.

IndianAuto Салона бюджетного Kia Sonet

Премьера новинки запланирована на 7 августа текущего года.

Кроссовер получил большую «приборку», объединенную в один блок с сенсорным экраном информационно-развлекательного комплекса.

Экстерьер передней части автомобиля аналогичен одноимённому прототипу. Модель Kia Sonet оснащена такими же, как у прототипа, фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями и аналогичной решёткой радиатора.

Ожидается, что в линейку агрегатов автомобиля войдут 83-сильный бензиновый движок Kappa 1.2 и турбированная «тройка» 1.0 T-GDI производительностью 120 «лошадей».

Стоимость нового Sonet в Индии будет начинаться от 989 тыс. рупий (около 950 тыс. руб.).

Ранее компания Kia приступила к тестированию Kia Sportage четвёртого поколения. Ожидается, что эта версия модели может задать новый тренд автомобильной моды.

Читайте также: Kia представила минивэн Carnival нового поколения