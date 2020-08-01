Трагедия в Крыму: микроавтобус врезался в КамАЗ — все новости
Краснодарский край готов оказать помощь Республике Крым в связи с крупным ДТП, в котором погибли восемь человек, об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине», — сообщил Кондратьев.
Губернатор Кубани также уточнил, что микроавтобус, попавший в ДТП, следовал из Краснодара в Севастополь.
ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму около Белогорска, в результате которого погибли девять человек, могло произойти из-за водителя маршрутки. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«В Белогорском районе на автодороге «Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком», — приводит сообщении пресс-службы агентство «Крыминформ».
Число погибших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму выросло до девяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба крымского минздрава.
Об этом:Количество погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до девяти
«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем всё возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку», — глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным погибших в ДТП.
Два уголовных дела возбуждены после ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли восемь человек, в Белогорском районе Крыма 31 июля.
Следственное управлением МВД по Республике Крым возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».
Ещё одно уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю — по статье 238 УК РФ, о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «Крыминформ».
«Страшная трагедия произошла сегодня в Крыму — разбился пассажирский микроавтобус, в результате чего погибли 9 человек. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал глава Крыма Аксёнов на странице в Facebook.
Читайте подробнее: Глава Крыма Аксёнов выразил соболезнования в связи с аварией
Трое из погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма направлялись на отдых. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.
«Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых», — цитируют представителя ведомства РИА «Новости».
«Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем», — сообщил также глава Крыма.
Всю необходимую помощь и поддержку родным погибших и пострадавшим в крупной автоаварии в Крыму пообещал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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МВД сообщило, что микроавтобус, попавший в аварию в Крыму, перевозчик взял в аренду, по предварительным данным, все документы и разрешения у перевозчика имеются.
Микроавтобус, ставший участником крупной аварии в Белогорском районе Крыма, был взят перевозчиком в аренду. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Об этом: Автобус, попавший в ДТП в Крыму, был взят в аренду — МВД
Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Об этом: Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим в ДТП в Крыму
Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск, из-за которого погибли восемь человек, выросло до десяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, передает ТАСС.
Подробности в материале: Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму выросло до десяти
Водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь и попавшего в ДТП в Белогорском районе Крыма, оказался в числе погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 31 июля.
Читайте подробнее: Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, также погиб
После ДТП с участием маршрутного автобуса на трассе «Таврида» в Крыму, из-за которого погибли девять человек, в следственном комитете республики возбудили уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: В СК Крыма возбудили второе уголовное дело по факту ДТП с маршруткой
Проверка перевозчика, чей микроавтобус попал в смертельное ДТП в Крыму, организована Ространснадзором. Об этом сообщает 31 июля RT.
Известно, что перевозивший людей микроавтобус был куплен недавно, у него были краснодарские номера.
Об этом: Ространснадзор организовал проверку перевозчика после ДТП в Крыму
Беременная девушка, пострадавшая в результате автоаварии с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, доставлена в больницу Симферополя. Об этом сообщили в Крымском минздраве.
Читайте также: Беременная девушка, пострадавшая в ДТП, доставлена в Симферополь
Попавший в смертельное ДТП в Крыму микроавтобус был арендован перевозчиком. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Читайте подробнее: Стали известны подробности о попавшем в ДТП в Крыму микроавтобусе
Микроавтобус, попавший в ДТП в Белогорском районе Крыма 31 июля, был технически исправен, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Читайте также: Микроавтобус, попавший в ДТП в Крыму, был исправен — МВД
Видео с места аварии микроавтобуса в Белорогорском районе Крыма 31 июля, в результате которой погибли девять человек, опубликовал Следственный комитета России на своём официальном канале в youtube.
Читайте подробнее: СК опубликовал видео с места аварии с девятью погибшими в Крыму
Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня введён на территории Белогорского района Крыма 31 июля, сообщили в администрации района.
Подробности в материале: Режим ЧС после ДТП ввели в Белогорском районе Крыма
Состояние четырёх пострадавших в автоаварии в Белогорском районе Республики Крым стабильное, об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи № 6 Александр Влахов.
Читайте подробнее: В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Беременной молодой женщине, получившей травмы в крупной автоаварии на трассе «Таврида» в Крыму, предстоит несколько операций. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медицинской части Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи N6 Александр Влахов.
Подробности в материале: Беременную, пострадавшую в ДТП в Крыму, готовят к операциям
В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Белогорском районе в Крыму.
Подробности в материале: Появилось видео с места смертельного ДТП в Крыму
По словам медиков, с плодом беременной женщины, пострадавшей в ДТП, на данный момент всё благополучно. Однако у самой будущей матери скелетная травма, травма внутренних органов.
Причиной ДТП подобных аварии, случившейся утром 31 июля в Крыму, являются ослабление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками и халатность руководства. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
Подробнее: Эксперт назвал возможные причины ДТП в Крыму
Розыск хозяев собаки, которая находилась в микроавтобусе, попавшем в ДТП в Белогорском районе Крыма, ведут местные жители.
Об этом: В Крыму разыскивают хозяина собаки, находившейся в аварийном автобусе
Четверо из девяти пострадавших в автоаварии в Белогорском районе остаются в реанимации.
Установлены личности всех погибших, среди которых жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Республики Крым, сообщил СК.
Следователями получены доказательства нарушения организатором перевозки правил безопасности. Организатор задержан, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
Задержан организатор перевозок по маршруту из Краснодара в Севастополь после аварии с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, об этом сообщили 31 июля в пресс-службе СКР.
Читайте подробнее: СК задержал организатора маршрута после смертельного ДТП в Крыму
Установлены личности всех погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма 31 июля, об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Подробности в материале: Установлены личности всех погибших в ДТП в Крыму
Два уголовных дела, возбуждённые после ДТП с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, будут объединены в одно производство, об этом сообщили 31 июля в пресс-службе СКР.
Подробности в материале: Уголовные дела о ДТП в Крыму с девятью погибшими объединят
Организатор перевозки микроавтобуса, попавшего в ДТП с девятью погибшими, отправится в СИЗО по решению Симферопольского районного суда Симферополя, решение принято 1 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Об этом: В Крыму суд арестовал организатора перевозки микроавтобуса, попавшего в ДТП