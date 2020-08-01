Серьезное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 18 человек, произошло в Крыму на трассе «Таврида» 31 июля. В результате погибли девять человек. По предварительной версии, водитель микроавтобуса уснул за рулём. Трое из погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма направлялись на отдых. Все новости о состоянии пострадавших и расследовании причин аварии — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

10:12 31.07.2020 Краснодарский край готов оказать помощь Республике Крым в связи с крупным ДТП, в котором погибли восемь человек, об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев. «Наши медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь. При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине», — сообщил Кондратьев. Губернатор Кубани также уточнил, что микроавтобус, попавший в ДТП, следовал из Краснодара в Севастополь.

10:13 31.07.2020 ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму около Белогорска, в результате которого погибли девять человек, могло произойти из-за водителя маршрутки. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе регионального МВД. «В Белогорском районе на автодороге «Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком», — приводит сообщении пресс-службы агентство «Крыминформ».

10:16 31.07.2020 Число погибших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму выросло до девяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба крымского минздрава. Об этом:Количество погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до девяти

10:20 31.07.2020 «Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Мы сделаем всё возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь и поддержку», — глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным погибших в ДТП.

10:22 31.07.2020 Два уголовных дела возбуждены после ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли восемь человек, в Белогорском районе Крыма 31 июля. Следственное управлением МВД по Республике Крым возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Ещё одно уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю — по статье 238 УК РФ, о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «Крыминформ».

10:25 31.07.2020 «Страшная трагедия произошла сегодня в Крыму — разбился пассажирский микроавтобус, в результате чего погибли 9 человек. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал глава Крыма Аксёнов на странице в Facebook. Читайте подробнее: Глава Крыма Аксёнов выразил соболезнования в связи с аварией

10:26 31.07.2020 Трое из погибших в результате автоаварии в Белогорском районе Крыма направлялись на отдых. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю. «Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых», — цитируют представителя ведомства РИА «Новости».

10:30 31.07.2020 «Уверен, что правоохранительные органы после тщательного изучения всех обстоятельств данного происшествия смогут дать справедливую оценку и привлечь всех ответственных. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать таких ужасных трагедий в будущем», — сообщил также глава Крыма.

10:30 31.07.2020 Всю необходимую помощь и поддержку родным погибших и пострадавшим в крупной автоаварии в Крыму пообещал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Читайте также: Глава Крыма обещал помощь пострадавшим в аварии

10:33 31.07.2020 МВД сообщило, что микроавтобус, попавший в аварию в Крыму, перевозчик взял в аренду, по предварительным данным, все документы и разрешения у перевозчика имеются.

10:38 31.07.2020 Микроавтобус, ставший участником крупной аварии в Белогорском районе Крыма, был взят перевозчиком в аренду. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Крым. Об этом: Автобус, попавший в ДТП в Крыму, был взят в аренду — МВД

10:41 31.07.2020 Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом: Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим в ДТП в Крыму

10:41 31.07.2020 Количество пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск, из-за которого погибли восемь человек, выросло до десяти человек. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, передает ТАСС. Подробности в материале: Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму выросло до десяти

10:42 31.07.2020 Водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь и попавшего в ДТП в Белогорском районе Крыма, оказался в числе погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 31 июля. Читайте подробнее: Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, также погиб

10:52 31.07.2020 После ДТП с участием маршрутного автобуса на трассе «Таврида» в Крыму, из-за которого погибли девять человек, в следственном комитете республики возбудили уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: В СК Крыма возбудили второе уголовное дело по факту ДТП с маршруткой

11:32 31.07.2020 В Крыму сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с погибшими, произошедшего в Белогорском районе Республики Крым. 82.мвд.рф

11:44 31.07.2020 Проверка перевозчика, чей микроавтобус попал в смертельное ДТП в Крыму, организована Ространснадзором. Об этом сообщает 31 июля RT. Известно, что перевозивший людей микроавтобус был куплен недавно, у него были краснодарские номера. Об этом: Ространснадзор организовал проверку перевозчика после ДТП в Крыму

12:00 31.07.2020 Беременная девушка, пострадавшая в результате автоаварии с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, доставлена в больницу Симферополя. Об этом сообщили в Крымском минздраве. Читайте также: Беременная девушка, пострадавшая в ДТП, доставлена в Симферополь