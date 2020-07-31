Токио, 31 июля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Японии 30 июля члены правящей Либерально-демократической партии предложили проект обновленной системы противоракетной обороны (ПРО), подразумевающей предотвращение ракетной угрозы еще на вражеской территории, сообщает информационное агентство «Дзидзи». Политики признали недостатки подхода, позволяющего перехватывать ракету только вблизи цели.

Япония

Как сообщало ИА REGNUM, с момента отказа от закупки американского комплекса ПРО Aegis Ashore Япония рассматривает разные варианты развития системы ПРО.

В новом проекте не говорится прямо о необходимости нанесения ударов по вражеским базам, но допускается возможность и такого метода. Авторы проекта подчеркивают потребность Японии в «комплексных средствах противовоздушной и противоракетной обороны», которые бы смогли защитить всю территорию Японии.

Свое предложение политики подкрепляют аргументами о том, что новое вооружение, разрабатываемое Северной Кореей и Китаем, требует от Японии расширение методов защиты.

Ожидается, что после нескольких раундов партийных обсуждений, в начале августа проект будет представлен в канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ. А решение о развитии систем ПРО будет принято в конце сентября.

В Японии полагают, что удар по вражеской базе в ответ на надвигающуюся угрозу при условии отсутствия альтернативных мер защиты не противоречит ее Основному закону.

Напомним, что девятая статья Конституции Японии от 1947 года регламентирует отказ государства от применения вооруженной силы. Однако, несмотря на юридический запрет, де-факто с 1954 года в стране существует подобие армии — Силы самообороны Японии, которые считаются особым видом полиции.