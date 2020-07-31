Ворсино, Калужская область, 31 июля, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Около 80 млн рублей будет перечислено в рамках федеральных мер финансовой поддержки заводу ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Предприятие в сложных экономических условиях, вызванных пандемией корон вируса, сохранило 90% штата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заводе ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»

Также будет оказано содействия и со стороны регионального правительства в растаможивании комплектующих — новые правила Минфина РФ могут повлечь увеличение таможенных расходов при импорте товаров. Об этом 30 июля шла речь на рабочей встрече врио губернатора области Владислава Шапши и генерального директора предприятия господина Ли Юнчжик, которая 30 июля состоялась на производственной площадке в калужском индустриальном парке «Ворсино». В целях оживления деловой активности завода обсуждались перспективы развития производства и меры государственной поддержки.

«Рад, что нам вместе удалось пройти этот непростой период, сохранить производство, сохранить работу для людей. Нам важно, чтобы вы, продавая свою продукцию на рынке, создавали новые рабочие места, инвестировали в Калужскую область и по-прежнему оставались лидером в своем сегменте продаж», — сказал Владислав Шапша. Генеральный директор предприятия Ли Юнчжик подчеркнул своевременность решений, принятых правительством области по открытию экономики, позволивших «Самсунг Электроникс Рус Калуга» избежать длительного простоя и быстро вернуться к работе.

Завод ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» действует в регионе 12 лет. Фактический объем инвестиций составил более 9 млрд рублей. Завод является важным пунктом в маршруте проекта «Новый Шелковый путь», созданного для транзита грузов из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь в Центральную Россию и Европу. Продукция ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» поставляется в 13 стран мира.