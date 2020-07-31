Тункинский район, Бурятия, 31 июля, 2020, 09:15 — ИА Регнум. Пропавший в Бурятии самолёт Ан-2 с шестью людьми на борту ищут уже 12 дней подряд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, поисковики совершили 52 вылета по предположительным маршрутам воздушного судна, в поисках задействованы 64 человека, а также 13 единиц техники.

03.mchs.gov.ru Поиски самолета Ан-2

Помимо спасателей, в операции принимают участие сотрудники Забайкальской авиационной базы лесов, Тункинского национального парка, поисковый отряд «Лиза-Алерт» и добровольцы. Общая площадь обследованной территории превысила 17,5 тыс. кв. км.

«На пятницу базовый лагерь разбит в 60 км от села Кырен, в районе падения прошлогоднего самолета. Применяется как наземный, так и воздушный транспорт, спасатели и добровольцы обходят труднодоступные местности, ущелья пешком», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт перестал выходить на связь после вылета из села Кырен в Тункинском районе. Ситуация осложнилась тем, что по неизвестной причине не сработал радиомаяк. Возбуждено уголовное дело.

Поисковую операцию взял на особый контроль глава республики Алексей Цыденов. На территории района в связи с этим введён режим чрезвычайной ситуации.

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