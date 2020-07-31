Барнаул, 31 июля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев не считает оправданной заявленную Минпромторгом маркировку бутилированной воды. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующий пилотный проект, он пояснил:

Publicdomainpictures.net Бутилированная вода

«Всё-таки в моем понимании контроль за оборотом продукции необходим там, где возможен «уход в тень» и незаконный бизнес, там, где повышенное (акцизное) налогообложение. Речь идёт об алкогольной и табачной продукции. Там соблазн высокий.

Что же касается производства бутылированной воды, то там и так низкая маржинальность ввиду высокой себестоимости, а цена на рынке относительно низкая. Соответственно, я полагаю, что маркировка — это дополнительные расходы для производителей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении ввести обязательную маркировку бутилированной воды во втором квартале 2021 года объявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС. По его словам, решение об обязательной маркировке будет принято по итогам пилотного проекта.