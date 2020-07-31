Чебоксары, 31 июля, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии готовятся творческие проекты, посвящённые строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Государственный академический ансамбль песни и танца представит театрализованную постановку, посвящённую строителям рубежей. Она будет создана средства гранта главы Чувашии, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя республики.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев и глава минкультуры республики Роза Лизакова

Данный вопрос был поднят на коллегии министерства культуры республики, в котором принял участие врио главы Чувашии Олег Николаев. Министр Роза Лизакова в своём выступлении отметила, что Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца посвятит строителям Сурского рубежа постановку «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай». Для воплощения проекта о воспоминаниях бойцов (так часто называли в то время строителей оборонительных рубежей) будет использован грант главы Чувашии в размере 2,8 млн рублей.

«Следующий 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тема очень важная для Чувашии, мы должны рассказать общественности о подвиге чувашского народа в тылу», — отметила глава минкультуры.

Театрализованное представление будет основано на реальных письмах, дневниках и воспоминаниях участников строительства Сурского оборонительного рубежа. В 2021 году постановке станет гастрольной программой творческого коллектива в 2021 году.

Роза Лизакова также подчеркнула, что к подготовке Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей активно подключились и другие учреждения культуры республики. Так, по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева будут реализованы социально значимые и культурно-просветительские проекты, запланировано проведение научно-практических конференций, создание документально-художественного фильма, произведений театрального, сценического искусства, а также создание единого информационного ресурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были определены десять победителей конкурса грантов главы республики в сфере культуры. Каждый из них проектов, признанных инновационными, получит по 100 тыс. рублей. Из десяти проектов четыре посвящены 75-летию Великой Отечественной войны и Году памяти и славы.

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Напомним, в Чувашии продолжается реализация чебоксарского городского проекта «Героические страницы Сурского рубежа», который охватывает все муниципальные районы Чувашии, где в годы войны велось строительство оборонительных сооружений. В рамках реализации проекта управлением образования Чебоксар запланированы проведение полевых экспедиций, реконструкция оборонительных сооружений в наиболее сохранившихся участках строительства, издание сборника, посвященного трудовому подвигу жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны, составление образовательных экскурсионных маршрутов и создание путеводителя, которым смогут воспользоваться не только школьники республики, но и гости.

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Отметим, оборонительные рубежи (Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод) возводились в Чувашии с конца октября 1941 года по январь 1942 года. Тогда было призвано более 171 тысячи жителей республики, то есть треть работоспособного населения, ежедневно копали рвы и траншеи до 110 тыс. человек. Эта стройка стала самой масштабной в истории республики.