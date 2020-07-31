Вашингтон, 31 июля, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп принял решение включить проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в американский закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), заявил глава Госдепартамента Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате страны, которые транслировались в YouTube.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

Мероприятие было посвящено бюджетному запросу Госдепа на 2021 финансовый год. По словам госсекретаря, данное решение Трамп принял по совету Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что США, пытаясь установить санкции против проекта «Северный поток — 2», игнорируют интересы своих европейских союзников.