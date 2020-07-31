Чита, 31 июля, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Прогноз синоптиков о сильнейших ливнях с грозами полностью оправдался в Чите. Накануне вечером, 30 июля, некоторые дороги в столице Забайкальского края превратились в реки, автомобили с трудом по ним продвигались.

Цитата из видео Дорога в Чите после дождя превратилась в реку

В довершение всего разряд молнии создал аварийную ситуацию на электросетях. В результате центр города на несколько часов остался без электроэнергии. Ремонтные работы вели всю ночь.

Но и утром 31 июля ситуация все ещё остается напряженной. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, из-за нового неблагоприятного прогноза погоды включили систему оповещения: не исключён выход рек из берегов.

«По информации Гидрометцентра, с 1 по 3 августа в городе ожидаются дожди. Поэтому прогнозируется подъем уровня рек с выходом воды на пойму», — предупреждают чиновники читинской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всю текущую неделю в Забайкалье почти не прекращались дожди с грозами.