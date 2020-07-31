Ульяновск, 31 июля, 2020, 06:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежесуточно выявлять не менее 100 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные в соцсетях.

По данным на вечер 30 июля, в Ульяновской области подтверждено 9095 случаев заражения SARS-CoV-2, то есть за сутки прирост составил 100 случаев. По оперативным данным, из них выздоровели 6263 человека, то есть 68,8%,

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе с начала пандемии скончались 73 пациента с COVID-19.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечали 30 июля, что за последнюю неделю на станцию скорой помощи поступило 6352 вызова, из них 499 — к детям. Основные причины выездов медицинских работников стали последствия несчастных случаев, отравления и ДТП. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 1154 пациента.