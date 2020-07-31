Токио, 31 июля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. В Японии подготовили предложения по развитию системы ПРО, предполагающие создание потенциала, достаточного для эффективного удара по ракетным базам на территории потенциального противника. Об этом 31 июля сообщает газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM

В подготовленном для правительства документе говорится о том, что Японии «необходимо укрепить систему сдерживания, а также возможности по перехвату баллистических ракет, в том числе на территории противника» с учётом нестабильной политической обстановки на Корейском полуострове.

Эксперты настаивают на сохранении оборонно-ориентированной политики страны, рассматривая превентивный удар по ракетным базам только как крайний вариант, когда другие средства для самообороны недоступны.

Отмечается, что разработанный экспертами, в число которых входит экс-глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра, проект предложений будет представлен премьер-министру Синдзо Абэ в начале августа.

По данным издания, после нескольких раундов консультаций, организованных правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии после отказа правительства от развёртывания в стране наземных комплексов ПРО Aegis Ashore производства США, эксперты сузили число рассматриваемых вариантов развития ПРО до трёх. Приоритетным считается вариант с формированием группировки низкоорбитальных спутников, позволяющей отслеживать запуски ракет потенциальным противником.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии после отказа от развёртывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore производства США рассматривают три основных варианта развития ПРО.