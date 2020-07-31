Оренбург, 31 июля, 2020, 06:21 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова. Он госпитализирован, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Дмитрий Цветков находится в больнице, его состояние врачи оценивают как стабильное. Мы надеемся и верим, что правоохранительные органы установят личности нападавших и привлекут их к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным информресурсов, на чиновника напали неизвестные в масках с бейсбольными битами. Глава городского комитета находится в нейрохирургическом отделении больницы им. Пирогова.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу инцидента пока нет.