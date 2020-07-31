Триполи, 31 июля, 2020, 06:05 — ИА Регнум. В Ливии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 216 человек, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 3438. Также сообщается, что с начала пандемии в Ливии уже вылечились 604 человека, еще 73 с болезнью не справились и скончались.

«Все муниципалитеты Ливии переведены с 3 на 4 уровень пандемии, это означает то, что случаи заражения становится сложнее отслеживать на фоне роста числа заболевших», — говорится в заявлении ведомства.